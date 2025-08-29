Un autre gros nom des bancs de touche ne passera pas la semaine en Turquie
En Turquie, les têtes d’entraîneurs tombent comme des feuilles mortes.
Huit mois et 29 matchs après son arrivée sur le banc stambouliote, Ole Gunnar Solskjær a été renvoyé ce jeudi par Beşiktaş . Le club n’aura attendu que quelques heures après l’élimination de son équipe face à Lausanne en barrage de Ligue Conférence pour annoncer le licenciement du tacticien norvégien.…
ARM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
