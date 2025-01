Un autre club belge fait faillite

La Belgique, ce pays plat qui arrive a faire dégringoler son foot.

Ce jeudi, le football belge a perdu un bout d’histoire. Bon, en vrai, pas tant que cela, mais le scénario est triste, et la Belgique est véritablement en train de connaître une crise footballistique . Après l’URSL Visé et le KMSK Deinze plus tôt dans l’année, c’est le KFC Diest qui se retrouve en faillite et doit fermer boutique. …

BGC pour SOFOOT.com