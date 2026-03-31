Un "atout stratégique" pour l'UE et l'Otan au coeur de l'Arctique : face à la Russie, la Suède renforce son centre spatial d'Esrange

Tournant la page de deux siècles de non-alignement militaire, le pays scandinave a pris le virage du réarmement et affirme désormais ses ambitions autour du site situé dans le grand nord suédois, dans le but de lancer fusées et satellites.

Un lancement de fusée depuis le centre spatial d'Esrange, en 2022 (illustration) ( AFP / MARC PREEL )

Un "atout stratégique important pour l'UE et l'Otan". Face à une situation sécuritaire dégradée, la Suède a annoncé mardi 31 mars qu'elle investissait 386 millions de couronnes (35 millions d'euros) pour renforcer les capacités de lancement de satellites du pays. Cet investissement permettra de renforcer les capacités de lancement du centre spatial d'Esrange European Spaceresearch , situé près de la ville de Kiruna, au nord du cercle polaire arctique.

"Un grand potentiel pour devenir un acteur spatial central"

"La détérioration de la sécurité" implique que davantage d'organisations "ont besoin de capacités satellitaires", a dit le ministre de la Défense, Pal Jonson d'une conférence de presse. "Esrange constitue donc un atout stratégique important pour l'Union européenne et l'Otan, notamment au vu de l'importance stratégique croissante de la région de la mer Baltique et de l'Arctique", a ajouté le ministre. M. Jonson a également souligné que les tensions entre l'Otan et la Russie s'étaient déplacées vers le Nord.

"La Suède dispose donc d'un grand potentiel pour devenir un acteur spatial central dans la région de la mer Baltique et dans l'Arctique en fournissant des capacités et des services spatiaux", a-t-il déclaré. Aucun tir de satellite n'a encore eu lieu depuis Esrange.

Créé par l'Agence spatiale européenne (ESA) en 1966 pour étudier l'atmosphère terrestre et les aurores boréales, le site d'Esrange a massivement investi ces dernières années pour s'offrir des installations capables d'envoyer des satellites. La Suède a mis fin à deux siècles de non-alignement militaire et a décidé de rejoindre l'Otan à la suite de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en 2022.