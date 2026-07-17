Un arbitre vénézuélien pour France-Angleterre

Que le tour de l’Amérique du sud continue ! Après un arbitre argentin contre le Maroc et un salvadorien contre l’Espagne, c’est un arbitre vénézuélien qui officiera lors de France-Angleterre.

Jesús Valenzuela a été désigné par la FIFA pour arbitrer la petite finale entre les deux sélections européennes . L’homme au sifflet sera accompagné par ses assistants vénézuéliens, Jorge Urrego et Tulio Moreno ainsi que deux arbitres marocains, Jalal Jayed et Zakaria Brinsi, en réserve.…

ABS pour SOFOOT.com