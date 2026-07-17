Un arbitre vénézuélien pour France-Angleterre
Que le tour de l’Amérique du sud continue ! Après un arbitre argentin contre le Maroc et un salvadorien contre l’Espagne, c’est un arbitre vénézuélien qui officiera lors de France-Angleterre.
Jesús Valenzuela a été désigné par la FIFA pour arbitrer la petite finale entre les deux sélections européennes . L’homme au sifflet sera accompagné par ses assistants vénézuéliens, Jorge Urrego et Tulio Moreno ainsi que deux arbitres marocains, Jalal Jayed et Zakaria Brinsi, en réserve.…
ABS pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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