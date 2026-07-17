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Le Paris FC met un merlu bien frais dans ses filets
information fournie par So Foot 17/07/2026 à 12:34

Le Paris FC met un merlu bien frais dans ses filets

Le Paris FC met un merlu bien frais dans ses filets

Pagis est magique ? Comme attendu, Pablo Pagis est officiellement devenu ce vendredi un joueur du Paris FC, en provenance de Lorient. L’attaquant français sera un joueur parisien jusqu’en 2031 . Pour rappel, Pagis rejoint le club francilien pour une somme avoisinant les 15 millions d’euros, plus 1,5 million de bonus en cas de qualification européenne. L’ancien merlu sort d’une saison pleine à Lorient avec 10 buts et 5 passes décisives en 28 matchs de Ligue 1.

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