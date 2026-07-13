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Un arbitre salvadorien au sifflet de France-Espagne
information fournie par So Foot 13/07/2026 à 09:03

Un arbitre salvadorien au sifflet de France-Espagne

Un arbitre salvadorien au sifflet de France-Espagne

Attention à ne pas couvrir sa bouche en parlant. L’équipe de France affronte ce mardi l’Espagne pour une place en finale de la Coupe du monde. Pour l’occasion, la FIFA a désigné l’arbitre salvadorien Monsieur Barton . Ivan, pas Joey. Il dirigera sa première demi-finale de Coupe du monde . Il sera également assisté de David Morán et Antonio Pupiro. À la VAR, ce sera un Suédois, en la personne de Mahbod Beigi.

Il dégaine plus vite que son ombre

La nouvelle règle qui interdit de couvrir sa bouche avec la main pour parler : c’est lui qui l’a appliquée en premier. Contre la Turquie en phase de poules (1-0), notre ami paraguayen Miguel Almirón s’était adressé de cette manière à Mert Müldür, ce qui lui avait valu la suspension suprême.…

EM pour SOFOOT.com

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