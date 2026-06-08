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Un arbitre du Mondial renvoyé par les services de l'immigration
information fournie par So Foot 08/06/2026 à 16:12

Un arbitre du Mondial renvoyé par les services de l'immigration

Un arbitre du Mondial renvoyé par les services de l'immigration

Cette partie de douaniers/contrebandiers va mal finir. Omar Abdulkadir Artan, arbitre somalien et désigné pour la Coupe du monde 2026 a vu son entrée sur le territoire américain lui être refusée par les services d’immigration , selon le journaliste spécialiste du football africain Micky Jnr.

🚨 𝐁𝐑𝐄𝐀𝐊𝐈𝐍𝐆: Very sad news. 💔😭 Top African referee Omar Abdulkadir Artan has been denied entry into the United States after arriving for the 2026 World Cup. 🇸🇴 He has been sent back to Turkey, with no clear reason given so far. More details are expected to emerge.… pic.twitter.com/BTBeU2CviO…

NB pour SOFOOT.com

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