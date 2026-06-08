L'Angola tente d'attirer un international français

Un nouveau fan de Mabululu ? De visite en Angola pour les vacances, Castello Lukeba attise les convoitises de la sélection nationale . Le vice-président de la fédération angolaise de football (FAF) a confirmé que les Palancas Negras ont approché le défenseur de Leipzig pour tenter de le convaincre d’évoluer sous leurs couleurs en sélection. « Nous essayons de le convaincre d’accepter notre projet. Nous avons eu une conversation avec lui » , a ainsi annoncé Carlos Alonso au média angolais Bola em Campo.

📸 Castello Lukeba Jr est actuellement en vacance en Angola ! 🇦🇴 Il a en a profité pour faire des dons à une association tout en portant un jolie maillot que nous connaissons si bien 👀 pic.twitter.com/pKyE0clhDB…

OC pour SOFOOT.com