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Saint-Étienne a trouvé le successeur de Philippe Montanier
information fournie par So Foot 08/06/2026 à 15:50

Saint-Étienne a trouvé le successeur de Philippe Montanier

Saint-Étienne a trouvé le successeur de Philippe Montanier

Après Nolan, un nouveau roux à Sainté. Deux jours après avoir annoncé s’être séparée de Philippe Montanier, l’AS Saint-Étienne a trouvé son successeur. L’équipe du Forez a trouvé un accord avec le club portugais d’Estoril ce lundi afin de racheter les deux dernières années de contrat de son technicien écossais Ian Cathro , selon les informations de L’Equipe . L’entraîneur des Canarinhos a terminé successivement à la 8 e et 10 e place du championnat lors de ses deux saisons dans la banlieue lisboète.

Des expériences européennes en tant qu’assistant

Malgré une seule autre expérience et trente matchs en tant que numéro un du côté du Heart of Midlothian, Ian Cathro a beaucoup voyagé dans les valises de Nuno Espirito Santo en tant qu’adjoint . L’Ecossais a travaillé avec l’entraîneur portugais du côté de Valence , de Wolverhampton, de Tottenham ou plus récemment d’Al-Ittihad avant d’arriver sur le banc d’Estoril.…

OC pour SOFOOT.com

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