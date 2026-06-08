GP de Monaco: le trafic de yachts multiplié par six, selon des données maritimes

Le port de Monaco, face au circuit de Monaco, le 4 juin 2026, avant le Grand Prix de Formule 1 de Monaco. ( AFP / Andrej ISAKOVIC )

L'activité de plaisance dans les eaux monégasques a fortement augmenté lors du weekend du Grand Prix de Monaco, atteignant un niveau près de six fois supérieur à celui observé la semaine précédente, a indiqué lundi sur X le site de suivi maritime MarineTraffic.

Sur les deux journées de qualifications de Formule 1 et le dimanche de la course, MarineTraffic a enregistré en moyenne 878 mouvements de navires par jour en Principauté, arrivées et départs confondus.

Ce chiffre est environ 5,7 fois supérieur à la moyenne de la semaine précédente, qui était de 153 mouvements quotidiens. Soit une augmentation d'environ 473%.

Dans le détail, le nombre d'arrivées de bateaux a progressé au fil des jours, passant de 216 le 4 juin à 379 le 5 juin, puis 449 le 6 juin, pour culminer à 500 le jour de la course, le 7 juin.

Les bateaux de plaisance ont dominé le trafic, avec 1.973 arrivées au cours des 10 derniers jours, soit un peu plus de 91% du total.

Une image satellite du programme européen Copernicus consultée par l'AFP, prise quelques heures avant le départ du Grand Prix, illustre cette affluence exceptionnelle, montrant une baie fortement encombrée et des ports saturés.

Les emplacements pour yachts, proposés par exemple par le Yacht Club de Monaco à des tarifs journaliers allant de 6.000 à près de 25.000 euros selon la taille des embarcations, ont permis à une clientèle fortunée d'assister en mer à la course remportée par l'Italien Kimi Antonelli (Mercedes).