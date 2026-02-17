Un arbitre devant la justice autrichienne après avoir filmé les vestiaires des féminines

Sombre histoire en Autriche . Il y a quelques mois, les joueuses du SCR Altach avaient découvert qu’un ancien employé et arbitre de ligue avait installé des caméras dans les vestiaires et les douches de la section féminine du club autrichien.

Selon les informations de The Guardian , une trentaine de femmes ont été identifiées sur les enregistrements. L’homme accusé est attendu devant la justice autrichienne la semaine prochaine.…

AR pour SOFOOT.com