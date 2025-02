Un arbitre anglais placé en détention après une accusation d’agression sexuelle sur mineure

Gareth Viccars, agent immobilier à plein temps dans la banlieue londonienne, et arbitre par passion le week-end en Championship ou en League One, est accusé d’agression sexuelle sur mineure. Celui qui occupe le rôle d’assistant sur les terrains anglais a été placé en détention provisoire, en attendant sa comparution devant la Cour de la Couronne de Snaresbrook , où il devrait plaider coupable, selon les informations de Sky Sports et de The Sun.

Suspendu depuis février 2024

Il doit répondre d’une accusation « d’agression sexuelle avec pénétration » , selon Sky Sports, et d’avoir « intentionnellement touché » une jeune fille âgée de 15 ans « sans raisonnablement croire qu’elle avait 16 ans ou plus », pour des faits qui remontent au 15 novembre 2021 et qui auraient eu lieu à Romford, dans l’est de Londres. …

BGC pour SOFOOT.com