Un Anglais réussit l'exploit de marquer dans les dix premières divisions
information fournie par So Foot 27/10/2025 à 09:57

Je suis une légende.

Jamie Cureton, ça vous parle ? Probablement pas, à moins d’adorer la League One et la League Two. L’attaquant vient pourtant d’écrire une belle page d’histoire samedi : il a désormais marqué dans les dix premières divisions du football anglais . L’attaquant avait commencé fort à Norwich, en plantant quatre buts en Premier League lors de sa première saison pro (1994-1995), qui est aussi la seule de sa carrière dans l’élite. Il a remporté le titre de meilleur buteur de Championship en 2007 , a écumé les pelouses de League One et de League Two, avant de barouder dans les divisions inférieures. Une constante : ses buts.…

QB pour SOFOOT.com

A lire aussi

  • Gauthier Hein raconte le désespoir à Metz : « Notre vie est impactée »
    Gauthier Hein raconte le désespoir à Metz : « Notre vie est impactée »
    information fournie par So Foot 27.10.2025 10:46 

    Un appel à l’aide. Ce dimanche, après la lourde défaite du FC Metz sur la pelouse de Lille (6-1), le capitaine Gauthier Hein s’est exprimé face à la presse . Le milieu de 29 ans a exprimé la « honte » que ses coéquipiers et lui-même ressentent suite à cette nouvelle ... Lire la suite

  • Le discours de Valentin Rongier devant les ultras après Rennes-Nice
    Le discours de Valentin Rongier devant les ultras après Rennes-Nice
    information fournie par So Foot 27.10.2025 09:31 

    Qui l’eût cru ? Le vent de crise souffle toujours un peu plus fort à Rennes, qui a enchaîné un cinquième match sans victoire contre Nice, dimanche, pour décrocher du wagon des places européennes. Après le coup de sifflet final, les ultras du Roazhon Celtic Kop ... Lire la suite

  • Et si l'hégémonie du Celtic et des Rangers s'arrêtait en Ecosse ?
    Et si l'hégémonie du Celtic et des Rangers s'arrêtait en Ecosse ?
    information fournie par So Foot 27.10.2025 09:29 

    Alors peut-être… Après neuf journées, ni le Celtic ni les Rangers ne caracolent en tête du championnat écossais. Jusqu’à présent, le leader incontestable et incontesté se nomme Heart of Midlothian . Le club d’Édimbourg s’est offert le Celtic dimanche à domicile ... Lire la suite

  • Ce qu’il faut retenir de la neuvième journée de Ligue 1
    Ce qu’il faut retenir de la neuvième journée de Ligue 1
    information fournie par So Foot 27.10.2025 08:18 

    Les tops et les flops du week-end de Ligue 1. Le golazo du week-end Cette neuvième journée de Ligue 1 avait admirablement bien commencé niveau spectacle. Muet depuis le début de la saison, Matthis Abline aura attendu son vingtième tir pour faire mouche, et de quelle ... Lire la suite

