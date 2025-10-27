Un Anglais réussit l'exploit de marquer dans les dix premières divisions

Je suis une légende.

Jamie Cureton, ça vous parle ? Probablement pas, à moins d’adorer la League One et la League Two. L’attaquant vient pourtant d’écrire une belle page d’histoire samedi : il a désormais marqué dans les dix premières divisions du football anglais . L’attaquant avait commencé fort à Norwich, en plantant quatre buts en Premier League lors de sa première saison pro (1994-1995), qui est aussi la seule de sa carrière dans l’élite. Il a remporté le titre de meilleur buteur de Championship en 2007 , a écumé les pelouses de League One et de League Two, avant de barouder dans les divisions inférieures. Une constante : ses buts.…

QB pour SOFOOT.com