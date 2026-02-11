Le patron de beIN Sports se paye Ligue 1+ dans un mail aux journalistes de la chaîne

Échec et mat. Dans un mail envoyé aux journalistes de beIN Sports France et révélé par L’Équipe , le patron de la chaîne qatarie, Yousef al-Obaidly, a confirmé l’acquisition des droits pour la Coupe du monde , au détriment de Ligue 1+.

« Nous avons été informés ce matin par la FIFA que nous avions obtenu les droits de l’ensemble des matchs des Coupes du Monde de la FIFA 2026 et 2030 pour le payant, a écrit le dirigeant. Le processus d’attribution des droits de la Coupe du monde a illustré le meilleur de beIN, malgré les campagnes menées par certains à notre encontre. Nous avons respecté le processus de la FIFA et sommes restés patients et déterminés. » …

CMF pour SOFOOT.com