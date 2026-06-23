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Un Anglais au sifflet de Norvège-France
information fournie par So Foot 23/06/2026 à 15:52

Un Anglais au sifflet de Norvège-France

Un Anglais au sifflet de Norvège-France

Les Bleus connaissent le monsieur chargé de surveiller les contacts avec Erling Haaland. L’Anglais Michael Oliver devrait arbitrer Norvège-France , match crucial pour la première place du groupe, vendredi 21h à Boston. L’arbitre de 41 ans connaît déjà bien les grands rendez-vous.

Habitué de la Premier League et des soirées européennes, Oliver avait notamment dirigé la demi-finale de Ligue des nations contre l’Espagne en 2025, le Portugal – France lors de l’Euro 2024, ainsi que Hongrie – France à l’Euro 2021. Autant dire que les Bleus ne découvrent pas totalement le personnage.…

MJ pour SOFOOT.com

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