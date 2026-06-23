Jérémy Doku n'a pas l'air d'avoir passé « un moment dégueulasse » lors de la naissance de son fils

Même si ce n’était pas du goût de certains, Jérémy Doku a pu assister à la naissance de son premier enfant en plein Mondial, ce lundi soir . Un aller-retour express au Royaume-Uni validé par la Fédération belge de football : « Avec l’approbation d’un des médecins de l’équipe qui l’a également accompagné, Jérémy s’est rendu à Londres pour être avec sa femme en cette occasion unique. Jérémy rejoindra son équipe demain soir à Seattle (où est situé leur camp de base, NDLR ) » . Dans un autre post, ils ontégalement félicité l’ailier des Diables rouges, ainsi que sa compagne, pour la naissance de leur premier fils, Praise.

Embed www.instagram.com…

EM pour SOFOOT.com