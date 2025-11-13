Un ancien titi du PSG veut perpétuer la tradition des ex
On en connaît un qui veut s’inspirer de Choupo-Moting ou Kingsley Coman.
S’il évolue désormais du côté de Tottenham et qu’il n’a jamais joué en équipe première au PSG , Wilson Odobert n’oublie pas d’où il vient pour autant. Formé dans la capitale, l’ancien titi reviendra à Paris après la trêve pour la cinquième journée de Ligue des champions avec les Spurs . Et il compte bien jouer un mauvais tour à son ancien club, à l’image des nombreux joueurs passés par Paris qui ont marqué lors de confrontations après leur départ, comme Christopher Nkunku, Eric Maxim Choupo-Moting ou Kingsley Coman. Au micro de RMC , le jeune international espoirs a ainsi confié que c’était « un match important pour moi [sic] parce que je suis formé à Paris ».…
JF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
