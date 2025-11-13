Pas de surprise dans la compo des Bleus face à l'Ukraine
La compo gagnante ?
Didier Deschamps a fait ses choix. Alors que l’équipe de France a la qualification pour la Coupe du monde au bout des pieds ce jeudi soir face à l’Ukraine, le sélectionneur a décidé de faire confiance à un séduisant quatuor offensif composé de Rayan Cherki, Michael Olise, Bradley Barcola et Kylian Mbappé. Dans l’entrejeu, N’Golo Kanté remplace Aurélien Tchouaméni aux côtés de Manu Koné.…
TB pour SOFOOT.com
