Un ancien proche de Lionel Messi signe à Châteauroux

Sa famille habite, dans le Loir-et-Cher. Ces gens-là ne font pas de manière.

La Berri tient son numéro 9 ! Corentin Jean s’est officiellement engagé à Châteauroux . L’attaquant aux 160 matchs en Ligue 1 est resté libre après une saison à Sochaux, en National. Il n’a que 30 ans, mais un CV garni par des passages à Monaco, à Toulouse, à Troyes, à Lens et à l’Inter Miami, ce qui fait de lui un prédécesseur de Lionel Messi. En effet, ils mesurent la même taille.…

UL pour SOFOOT.com