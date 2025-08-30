Un ancien président du Parlement tué par balle dans l'ouest de l'Ukraine

Photo d'archives du 6 décembre 2018 montrant Andriï Parouby, alors président du parlement ukrainien, qui s'exprime devant ses collègues à Kiev ( AFP / GENYA SAVILOV )

L'ancien président du Parlement ukrainien Andriï Parouby, figure de la révolution pro-européenne du Maïdan en 2014, a été tué par balle samedi dans l'ouest du pays, un "meurtre horrible" selon le président Volodymyr Zelensky.

Les circonstances de son décès, et les raisons pour lesquelles il a été visé, sont pour l'heure inconnues.

"Un homme non identifié a tiré plusieurs coups de feu sur l'homme politique, tuant Andriï Parouby sur le coup" à Lviv, grande ville de l'ouest de l'Ukraine, a indiqué le bureau du procureur général.

Le suspect s'est enfui et une "opération spéciale" a été lancée pour retrouver sa trace, a ajouté cette même source.

Une enquête pour "meurtre" a également été ouverte, a annoncé le bureau du procureur, promettant d'établir l'identité du tireur et les circonstances du crime.

Le député Andriï Parouby, 54 ans, figure de la révolution pro-européenne du Maïdan et président du Parlement ukrainien de 2016 à 2019.

En 2014, il avait survécu à une tentative d'assassinat perpétrée à l'aide d'une grenade de combat, selon les médias ukrainiens.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a déploré un "meurtre horrible" et promis que "toutes les forces et les moyens nécessaires" étaient déployés pour l'enquête.

- "Patriote" -

Des photos censées montrer les lieux de crime, publiées par des médias ukrainiens mais dont l'authenticité n'a pas été vérifiée, montrent un homme au visage ensanglanté allongé au sol, en pleine rue.

Le suspect était habillé en livreur et conduisait un vélo électrique, a indiqué l'audiovisuel public Suspilné en citant des sources anonymes.

L'annonce de la mort d'Andriï Parouby a suscité une pluie d'hommages de responsables ukrainiens, certains sous-entendant que la Russie pourrait y être liée.

"Nous établissons un lien entre ce meurtre et ses positions pro-ukrainiennes", a suggéré la députée Iryna Gerachtchenko, affirmant que Moscou "pourrait être à l'origine de ce crime brutal".

A ce stade, les autorités n'ont toutefois pas évoqué de potentielle implication de la Russie ni tracé de lien avec son invasion de l'Ukraine, lancée en 2022.

En plus de trois ans de guerre, Ukrainiens et Russes se sont néanmoins régulièrement accusés d'assassinats, notamment de responsables politiques et militaires.

Andriï Parouby est notamment connu pour son rôle dans les grands mouvements pro-européens en Ukraine, d'abord la "révolution orange" de 2004, puis celle du Maïdan en 2014.

Il avait été "commandant" des groupes d'auto-défense lors des manifestations du Maïdan, réprimées dans le sang.

Ce mouvement avait finalement forcé le président prorusse Viktor Ianoukovitch à quitter le pouvoir pour fuir vers la Russie en 2014.

Cette même année, après le départ de l'ex-président, Andriï Parouby avait occupé pendant quelques mois le poste de Secrétaire du Conseil de Sécurité et de Défense Nationale.

C'est aussi à cette période qu'avait débuté un conflit dans l'est de l'Ukraine avec des séparatistes pilotés par Moscou, amorce de l'invasion de février 2022.

Au temps de l'URSS déjà, Andriï Parouby avait milité pour l'indépendance de l'Ukraine.

Cet historien de formation a aussi défendu vigoureusement l'importance de l'utilisation de la langue ukrainienne face au russe, un sujet très politique dans le pays.

La Première ministre Ioulia Svyrydenko a salué samedi la mémoire d'"un patriote" qui a "apporté une grande contribution à la formation de notre Etat".

Andriï Parouby "avait dédié sa vie à la lutte pour l'indépendance de l'Ukraine dès le plus jeune âge", a jugé l'actuel président du parlement ukrainien (Rada), Rouslan Stefantchouk.

L'ancien président Petro Porochenko a lui affirmé que son décès était un "tir en plein cœur de l'Ukraine", dénonçant "un acte de terreur".