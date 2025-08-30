 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Euro de basket: les Bleus ont tenu le choc face à Doncic
information fournie par AFP 30/08/2025 à 21:34

Inarrêtable, le meneur de jeu de l'équipe de France Sylvain Francisco résiste aux Slovènes Edo Muric et Gregor Hrovat dans le groupe D de l'Euro à Katowice, le 30 août 2025 ( AFP / Sergei GAPON )

Inarrêtable, le meneur de jeu de l'équipe de France Sylvain Francisco résiste aux Slovènes Edo Muric et Gregor Hrovat dans le groupe D de l'Euro à Katowice, le 30 août 2025 ( AFP / Sergei GAPON )

Au terme d'une rencontre étouffante, les Français ont renversé la Slovénie d'un grand mais insuffisant Luka Doncic (103-95) samedi à Katowice (Pologne) dans le choc du groupe D de l'Euro de basket.

Les Bleus, emmenés par les très belles performances d'Alexandre Sarr (12 pts, 5 rebonds) et surtout de Sylvain Francisco (32 pts), prennent seuls la tête de leur poule dans cette deuxième journée et pourront déjà voir les 8es en cas de victoire contre Israël dimanche (17h00).

Les vice-champions olympiques ont trouvé définitivement la faille en fin de quatrième quart-temps, creusant l'écart par un panier avec la faute de Elie Okobo sur une passe d'un Sylvain Francisco des grands soirs et un tir primé du capitaine Guerschon Yabusele.

Entre-temps ? Un superbe contre d'Alexandre Sarr, l'un des hommes d'une rencontre que les Bleus ont finalement remportée après avoir subi un temps la tempête Luka Doncic.

"No Doncic, no party", pouvait-on lire sur une banderole brandie par une supportrice, noyée parmi les supporters appliqués à chanter "MVP" à destination de la star NBA.

En effet, pendant une bonne partie du match, le meneur des Lakers a offert un spectacle dont il a l'habitude face aux Bleus, comme quand, à l'Euro-2022, il s'était baladé avec 47 points au total.

A la pause, Luka "Magic" avait déjà inscrit 24 points et a bien souvent poussé son adversaire à la faute avec 13 lancers francs réussis sur 14 (25/31 pour les Slovènes à la pause, 38/46 au total).

"Il y a eu énormément de fautes, parfois je me demandais si j'étais dans une salle de basket ou dans une salle de sport de combat", a déclaré après la rencontre l'entraîneur Aleksander Sekulic.

- Francisco vole la vedette -

En poison permanent, son meneur a finalement terminé avec 39 points, 8 rebonds et 9 passes. Mais a été bien mieux freiné dans le deuxième acte.

La star slovène Luka Doncic se joue de l'intérieur français Jaylen Hoard à l'Euro à Katowice, le 30 août 2025 ( AFP / Sergei GAPON )

La star slovène Luka Doncic se joue de l'intérieur français Jaylen Hoard à l'Euro à Katowice, le 30 août 2025 ( AFP / Sergei GAPON )

Et si les Bleus, qui ont débuté cet Euro avec un effectif rajeuni et remanié, ont souffert (47-54 à la mi-temps) ils ont surtout toujours été au contact, déjà bien aidés par Francisco, qui a volé la vedette à son homologue slovène.

Le meneur de 27 ans a tout simplement explosé son record de points en équipe de France (32 pts) tout en effaçant dans le même temps sa meilleure marque au rebond (7) et en livrant 5 passes décisives.

"A chaque fois que j'allais en attaque, j'étais agressif sur le parquet, s'est-il satisfait, trophée du joueur du match à la main, soit j'avais un panier, soit une passe, soit j'avais une faute. C'est ça ma force (...) mais toute l'équipe a fait des choses bien".

Son coéquipier Jaylen Hoard a lui salué un joueur "incroyable", qui "a apporté beaucoup d'énergie, de création".

Aux côtés d'Elie Okobo, l'un des cinq joueurs tricolores à avoir encore passé la barre des dix points (avec Francisco, Zaccharie Risacher, Alexandre Sarr et Bilal Coulibaly), il a permis aux Français de résister aux ultimes tentatives de Doncic.

Et rapprocher un peu plus les Bleus de leur premier objectif : Riga et la phase finale.

"J'ai l'impression qu'on grandit de plus en plus, s'est encore réjoui Sylvain Francisco, même si tout le monde dit qu'on a moins d'expérience, qu'on est l'équipe la plus jeune, on essaie de prouver qu'on peut jouer à haut niveau".

Avec un premier gros test réussi.

Sport
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Xavier Pasco: "Aujourd'hui on banalise l'espace, autrefois c'était sacré"
    Xavier Pasco: "Aujourd'hui on banalise l'espace, autrefois c'était sacré"
    information fournie par France 24 30.08.2025 21:34 

    L'espace est un nouveau terrain de compétition entre grandes puissances : Etats-Unis, Russie, Chine, Inde, UE. Les sociétés privées participent aussi à cette course, en premier lieu Elon Musk, avec SpaceX, qui compte déjà plus de 7000 satellites. Un nouveau paysage ... Lire la suite

  • Nantes décroche sa première victoire de la saison
    Nantes décroche sa première victoire de la saison
    information fournie par So Foot 30.08.2025 20:59 

    Après deux défaites consécutives, le FC Nantes a pris ses premiers points de la saison ce samedi en s’imposant à la maison face à Auxerre (1-0). Les Canaris remontent ainsi à la onzième place du championnat, prenant un peu d’avance sur la zone rouge, où Metz, le ... Lire la suite

  • Le "Premier ministre" des rebelles houthis du Yémen, Ahmad Ghaleb al-Rahwi, rend visite aux bureaux du mouvement palestinien Hamas à Sanaa pour présenter ses condoléances après la mort de Yahya Sinouar, chef du mouvement palestinien Hamas, tué par Israël, le 20 octobre 2024 ( AFP / Mohammed HUWAIS )
    Yémen: les rebelles crient vengeance après la mort de leur Premier ministre dans des raids israéliens
    information fournie par AFP 30.08.2025 20:38 

    Les rebelles Houthis au Yémen ont promis samedi de se venger après la mort de leur Premier ministre, tué dans des frappes israéliennes sur la capitale Sanaa plus tôt cette semaine. Il s'agit du plus haut responsable politique connu des Houthis à avoir été tué dans ... Lire la suite

  • Le Bayern gagne en tremblotant face à Augsbourg
    Le Bayern gagne en tremblotant face à Augsbourg
    information fournie par So Foot 30.08.2025 20:34 

    Augsbourg 2-3 Bayern Munich Buts : Gnabry (28 e ), Díaz (45 e +4) et Olise (48 e ) pour les Roten // Jakić (53 e ) et Kömür (76 e ) pour les Fuggerstädter. On ne peut pas tout le temps gagner 6-0 dans la vie.… FL pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank