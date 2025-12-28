 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un ancien Nantais signe deux CSC dans le même match au Portugal
information fournie par So Foot 28/12/2025 à 10:26

Un ancien Nantais signe deux CSC dans le même match au Portugal

Un ancien Nantais signe deux CSC dans le même match au Portugal

Drôle de carrière.

Parti du FC Nantes il y a un an et demi, à 18 ans et avec seulement 9 minutes de Ligue 1 dans les pattes, Bastien Meupiyou n’a pas eu sa chance chez les pros à Wolverhampton , qui l’a refourgué à Alverca , au Portugal, cet été. Un club où le défenseur central a enfin du temps de jeu en première division, mais pas toujours pour le meilleur : ce samedi sur la pelouse d’Estoril, le gaucher s’est distingué par ses deux buts… contre son camp , aux 36 e et 60 e minutes, qui ont plombé les siens (4-1).…

JB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des joueurs de pickleball sur un terrain de jeu à Hanoï, le 23 décembre 2025 ( AFP / Nhac NGUYEN )
    Plop ! Au Vietnam, la mode du pickleball rend les riverains fous
    information fournie par AFP 28.12.2025 10:28 

    Une balle et une raquette rigides et des millions de pratiquants: au Vietnam, où la mode du pickleball se répand à la vitesse d'un smash, le bruit provoqué par ce sport loisir use les nerfs des riverains et préoccupe les autorités sanitaires. En plein essor aussi ... Lire la suite

  • La star des Bucks Giannis Antetokounmpo (c) face aux Bulls, le 27 décembre 2025 à Chicago ( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Geoff Stellfox )
    NBA: retour gagnant d'Antetokounmpo, les Spurs battus malgré "Wemby"
    information fournie par AFP 28.12.2025 09:52 

    Blessé début décembre, Giannis Antetokounmpo a brillé pour son retour et mené Milwaukee à la victoire à Chicago samedi en NBA, alors que la série de huit succès de San Antonio a pris fin face à Utah, malgré les 32 points de Victor Wembanyama. - "Greek Freak" en ... Lire la suite

  • Les milles et une images de Cyrine Gane
    Les milles et une images de Cyrine Gane
    information fournie par So Foot 28.12.2025 05:18 

    À 24 ans, Cyrine Gane évolue à la frontière de plusieurs univers. Joueuse de futsal à Bondy, créatrice de contenu, impliquée dans des projets sociaux et humanitaires : elle trace sa route, mais en assumant ce qu’elle représente. Comme beaucoup d’enfants de son ... Lire la suite

  • CAN : aucune surprise au pied du sapin
    CAN : aucune surprise au pied du sapin
    information fournie par So Foot 28.12.2025 01:29 

    À un peu plus de la moitié du premier tour, un premier constat s’impose dans cette CAN 2025 : les vraies surprises tardent à pointer le bout de leur nez, et les grosses équipes ne sont pas particulièrement bousculées. Une certaine prévisibilité à laquelle la CAN ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank