Un ancien Nantais signe deux CSC dans le même match au Portugal

Drôle de carrière.

Parti du FC Nantes il y a un an et demi, à 18 ans et avec seulement 9 minutes de Ligue 1 dans les pattes, Bastien Meupiyou n’a pas eu sa chance chez les pros à Wolverhampton , qui l’a refourgué à Alverca , au Portugal, cet été. Un club où le défenseur central a enfin du temps de jeu en première division, mais pas toujours pour le meilleur : ce samedi sur la pelouse d’Estoril, le gaucher s’est distingué par ses deux buts… contre son camp , aux 36 e et 60 e minutes, qui ont plombé les siens (4-1).…

JB pour SOFOOT.com