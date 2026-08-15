Un ancien lyonnais en feu pour la reprise de la Liga

Un ancien lyonnais en feu pour la reprise de la Liga

Alavés 3-0 Getafe

Buts : Tenaglia (73 e ), Mariano Diaz (90 e +1) et Rodriguez (90 e +4)

On vous avait dit que c’était un crack. Première soirée sur Disney et Mariano Diaz vit déjà un conte de fée. Entré à la 57 e minute du match d’ouverture de la première journée de Liga entre Alavés et Getafe ce samedi soir, l’ancien madrilène passé par l’Olympique Lyonnais a tout renversé. Getafe s’est d’abord rendu la tâche compliquée lorsque le club madrilène a été réduit à dix à la 42 e minute de jeu, après une semelle très haute de Kiko Femenia sur Abderrahmane Rebbach.…

OC pour SOFOOT.com