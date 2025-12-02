 Aller au contenu principal
Un ancien joueur NBA confondu avec Kylian Mbappé par un chauffeur VTC
information fournie par So Foot 02/12/2025 à 15:46

Kyks soit-il.

Les fossettes, le teint, la buzz cut et un sourire d’ange… oui, mais quand même, faut pas pousser. Ce lundi, l’ancienne star des Boston Celtics, Isaiah Thomas , a vécu une scène assez improbable lors d’une course Uber. Bon, rien de choquant : on a tous déjà eu un chauffeur un peu… particulier qui part en vrille sur un débat. Mais de là à le confondre avec Kylian Mbappé c’est fort monsieur… Un témoignage qu’il n’a pas hésité à partager avec ses abonnés sur X.…

SF pour SOFOOT.com

  • Isack Hadjar de RB arrive avant le Grand Prix du Qatar
    Formule 1: Le Français Hadjar promu chez Red Bull en 2026
    information fournie par Reuters 02.12.2025 16:42 

    Le Français Isack Hadjar pilotera la saison prochaine pour Red Bull aux côtés du quadruple champion du monde en titre Max Verstappen, a annoncé mardi l'écurie de Formule 1. Le Parisien de 21 ans est promu de l'écurie Racing Bulls pour remplacer le Japonais Yuki ... Lire la suite

  • Des anneaux olympiques sont photographiés devant le Comité international olympique (CIO) à Lausanne
    JO 2026-Les skieurs et snowboardeurs russes et biélorusses peuvent participer aux épreuves qualificatives, dit le TAS
    information fournie par Reuters 02.12.2025 16:37 

    Les athlètes russes et biélorusses doivent être autorisés à participer aux compétitions organisées par la Fédération internationale de ski et de snowboard (FIS) s'ils répondent aux critères du Comité international olympique (CIO) concernant les athlètes individuels ... Lire la suite

  • Tous les détails sur le tirage au sort de la Coupe du monde 2026
    Tous les détails sur le tirage au sort de la Coupe du monde 2026
    information fournie par So Foot 02.12.2025 15:29 

    Les choses se précisent. Le tirage au sort de la Coupe du monde 2026 aura lieu ce vendredi 5 décembre à 18h , heure française. En présence de Donald Trump, de Didier Deschamps, mais sans la délégation iranienne, la cérémonie se tiendra au Kennedy Center de Washington ... Lire la suite

  • L’Ajax Amsterdam joue devant un seul supporter
    L’Ajax Amsterdam joue devant un seul supporter
    information fournie par So Foot 02.12.2025 15:22 

    Pas de risques de fumigène cette fois, à moins que… Ce dimanche, le match entre l’Ajax Amsterdam et Groningen a été interrompu après cinq minutes de jeu, en raison de l’utilisation massive de fumigènes dans les tribunes de la Johann-Cruyff Arena. Reportée, la rencontre ... Lire la suite

