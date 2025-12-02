Un ancien joueur NBA confondu avec Kylian Mbappé par un chauffeur VTC

Kyks soit-il.

Les fossettes, le teint, la buzz cut et un sourire d’ange… oui, mais quand même, faut pas pousser. Ce lundi, l’ancienne star des Boston Celtics, Isaiah Thomas , a vécu une scène assez improbable lors d’une course Uber. Bon, rien de choquant : on a tous déjà eu un chauffeur un peu… particulier qui part en vrille sur un débat. Mais de là à le confondre avec Kylian Mbappé c’est fort monsieur… Un témoignage qu’il n’a pas hésité à partager avec ses abonnés sur X.…

SF pour SOFOOT.com