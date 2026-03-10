 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un ancien adjoint de Pierre Aristouy sur le banc d'Amiens
information fournie par So Foot 10/03/2026 à 12:41

Un ancien adjoint de Pierre Aristouy sur le banc d'Amiens

Un ancien adjoint de Pierre Aristouy sur le banc d'Amiens

Dans la Pochat. Barragiste de Ligue 2, Amiens est dans la panade. Pour remédier à cette terrible situation, les Picards ont d’abord beaucoup recruté au mercato d’hiver, avec des joueurs tels que Jérôme Roussillon, Samuel Ntamack, Antoine Léautay ou Ibou Sané. Ensuite, ils ont dit au revoir à leur entraîneur Omar Daf. Restait alors à trouver un nouveau coach. Son nom ? Alain Pochat.

Ancien entraîneur principal de Villefranche, Boulogne et de Bourg-en-Bresse, le Français de 58 ans a aussi été entraîneur assistant de Pierre Aristouy au FC Nantes, quittant la Jonelière en même temps que l’entraîneur. Bayonne, son dernier club, a officialisé le départ de son coach en saluant son bilan : une montée en National 2 pour l’équipe fanion et des promotions pour les équipes féminine et réserve. « Lorsque l’un des nôtres a l’opportunité de réaliser son rêve et de rejoindre le monde professionnel en Ligue 2, notre rôle est aussi de l’accompagner sur ce chemin, » écrit gentiment le club formateur de Didier Deschamps. Pochat quitte le Sud-Ouest en troisième position du groupe A de National 2, huit points derrière les Girondins de Bordeaux.…

UL pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le coach de Brentford au secours de son joueur après sa panenka foirée
    Le coach de Brentford au secours de son joueur après sa panenka foirée
    information fournie par So Foot 10.03.2026 13:03 

    Brahim Díaz en inspire d’autres. Au terme d’un match serré entre West Ham et Brentford pour le compte des huitièmes de finale de la FA Cup, les deux équipes se sont départagées lors d’une séance de tirs au but irrespirable. Dango Ouattara , attaquant de Brentford, ... Lire la suite

  • Carlo Ancelotti ne verra finalement pas Neymar
    Carlo Ancelotti ne verra finalement pas Neymar
    information fournie par So Foot 10.03.2026 12:57 

    Le sourcil gauche de Carlo Ancelotti a dû atteindre des sommets en apprenant la nouvelle. Pré-sélectionné par le technicien italien en vue des matchs amicaux du Brésil en mars, Neymar loupera la rencontre de Santos face à Mirassol ce mardi. Ce qui est particulièrement ... Lire la suite

  • Vanderson et Caio Henrique absents plusieurs semaines
    Vanderson et Caio Henrique absents plusieurs semaines
    information fournie par So Foot 10.03.2026 12:56 

    Ça va danser la samba sans eux. L’AS Monaco a laissé des plumes en prenant les trois points face au PSG vendredi dernier (1-3). Comem rapporté par l’AFP, Vanderson et Caio Henrique sont bien blessés aux ischios-jambiers. Les deux défenseurs de la Seleçao devraient ... Lire la suite

  • Nasser Al-Khelaïfi coincé au Qatar
    Nasser Al-Khelaïfi coincé au Qatar
    information fournie par So Foot 10.03.2026 12:53 

    Un influenceur pas comme les autres. Nasser Al-Khelaïfi est coincé au Qatar. Le président du PSG est resté à Doha en raison des bombardements qui touchent le pays, alors que l’ensemble du Moyen-Orient est en guerre. Il n’a pas assisté à l’entraînement de veille ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank