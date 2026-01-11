Un ancien joueur du FC Metz est décédé

RIP. Le FC Metz perd un de ses anciens joueurs. Thierry Steimetz, joueur du club lors de la saison 2011-2012, s’est éteint, à l’âge de 42 ans. Atteint d’une tumeur maligne, celui qui a été formé sans percer à Lens avait dû se faire amputer d’une jambe et mettre un terme à sa carrière en 2017, à 33 ans.

Le meneur de jeu a écumé la Moselle (Forbach, Amnéville), le Luxembourg (Grevenmacher et Dudelange), a mis Kalidou Koulibaly dans sa poche et a passé une saison à Metz. Il avait 26 ans, c’était l’apogée de sa carrière bien cabossée. Titi est ensuite devenu une figure du foot amateur moselan , entraînant notamment le SSEP Hombourg-Haut.…

UL pour SOFOOT.com