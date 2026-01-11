Montpellier surprend Metz, Rennes met du temps à éliminer Chantilly et Nice passe Nantes aux tirs aux buts

De la pluie, et une surprise. Dans cet agréable multiplex de coupe de France, l’après-midi au stade Saint-Symphorien est surprenant : Téji Savanier puis la jeunesse montpelliéraine (Yanis Issoufou, Enzo Tchato et Nicolas Pays) ont baladé Ousmane Ba et les Messins (4-0) . Le neuvième de Ligue 2 reprend un peu de confiance, Metz s’écroule.

Chantilly au bout de ses forces

Après avoir été surpris par Chantilly, Rennes s’est réveillé et a déroulé en fin de match (3-1) . Dans un stade Pierre-Brisson de Beauvais vibrant lors de chaque offensive des Verts, les pensionnaires de National 2 n’ont pas démérité. Evens Joseph a même ouvert le score sur un joli contre (1-0, 42 e ). Mais Sambou Yatabaré (oui, l’ancien bastiais) a été exclu, et Rennes a consolidé sa qualif en marquant trois buts en moins de dix minutes.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com