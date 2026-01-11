 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Montpellier surprend Metz, Rennes met du temps à éliminer Chantilly et Nice passe Nantes aux tirs aux buts
information fournie par So Foot 11/01/2026 à 20:15

Montpellier surprend Metz, Rennes met du temps à éliminer Chantilly et Nice passe Nantes aux tirs aux buts

Montpellier surprend Metz, Rennes met du temps à éliminer Chantilly et Nice passe Nantes aux tirs aux buts

De la pluie, et une surprise. Dans cet agréable multiplex de coupe de France, l’après-midi au stade Saint-Symphorien est surprenant : Téji Savanier puis la jeunesse montpelliéraine (Yanis Issoufou, Enzo Tchato et Nicolas Pays) ont baladé Ousmane Ba et les Messins (4-0) . Le neuvième de Ligue 2 reprend un peu de confiance, Metz s’écroule.

Chantilly au bout de ses forces

Après avoir été surpris par Chantilly, Rennes s’est réveillé et a déroulé en fin de match (3-1) . Dans un stade Pierre-Brisson de Beauvais vibrant lors de chaque offensive des Verts, les pensionnaires de National 2 n’ont pas démérité. Evens Joseph a même ouvert le score sur un joli contre (1-0, 42 e ). Mais Sambou Yatabaré (oui, l’ancien bastiais) a été exclu, et Rennes a consolidé sa qualif en marquant trois buts en moins de dix minutes.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des voitures sur l'autoroute A89 près de Thiers, dans le Puy-de-Dôme, le 10 janvier 2026 ( AFP / JEFF PACHOUD )
    Neige: weekend noir dans les Alpes, six morts dans des avalanches
    information fournie par AFP 11.01.2026 21:24 

    Trois skieurs de plus sont morts dimanche dans des avalanches dans les Alpes, au lendemain du décès de trois hommes emportés alors qu'ils pratiquaient le hors-piste dans les massifs, classés à haut risque tout le weekend en raison de l'instabilité du manteau neigeux. ... Lire la suite

  • Le festival de Vinícius Júnior lors du Clásico
    Le festival de Vinícius Júnior lors du Clásico
    information fournie par So Foot 11.01.2026 21:08 

    La fièvre du dimanche soir. Barcelone et le Real Madrid s’écharpent à Djeddah pour savoir qui remportera la Supercoupe d’Espagne, et les 22 voyageurs font le spectacle. Le match est devenu fou lors du temps additionnel de la première période, dix minutes après ... Lire la suite

  • Comme toujours, le Bayern démolit Wolfsburg
    Comme toujours, le Bayern démolit Wolfsburg
    information fournie par So Foot 11.01.2026 19:27 

    Bayern 8-1 Wolfsburg Buts : Fischer (CSC, 5 e ), Díaz (30 e ), Olise (50 e et 76 e ), Jenz (CSC, 53 e ), Guerreiro (68 e ), Kane (69 e ) et Goretzka (88 e ) pour les Bavarois // Pejčinović (13 e ) pour les Bas-Saxons Comme d’habitude. Dans son histoire, le VFL ... Lire la suite

  • Pour la première de Fletcher, Man U fait flop
    Pour la première de Fletcher, Man U fait flop
    information fournie par So Foot 11.01.2026 19:23 

    Manchester United 1-2 Brighton Buts : Šeško (85 e ) pour les Red Devils // Gruda (12 e ) et Welbeck (64 e ) pour les Seagulls Expulsion : Lacey (89 e ) … UL pour SOFOOT.com

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank