Comme toujours, le Bayern démolit Wolfsburg
information fournie par So Foot 11/01/2026 à 19:27

Bayern 8-1 Wolfsburg

Buts : Fischer (CSC, 5 e ), Díaz (30 e ), Olise (50 e et 76 e ), Jenz (CSC, 53 e ), Guerreiro (68 e ), Kane (69 e ) et Goretzka (88 e ) pour les Bavarois // Pejčinović (13 e ) pour les Bas-Saxons

Comme d’habitude. Dans son histoire, le VFL Wolfsburg n’a jamais gagné à Munich. Ça attendra encore un peu puisque, pour sa première promenade de 2026, le Bayern a dansé le French Cancan tout l’aprem (8-1). Le champion en titre a mis 30 minutes à se dégourdir les jambes, puis a parfaitement assumé son mode d’écart avec un élément moyen de son championnat. Il s’agit du score le plus large entre les deux clubs, et la plus grosse victoire du Bayern cette saison. Les Bavarois ont déjà marqué 63 buts en 16 journées de Bundesliga.

UL pour SOFOOT.com

