Le festival de Vinícius Júnior lors du Clásico

La fièvre du dimanche soir. Barcelone et le Real Madrid s’écharpent à Djeddah pour savoir qui remportera la Supercoupe d’Espagne, et les 22 voyageurs font le spectacle. Le match est devenu fou lors du temps additionnel de la première période, dix minutes après l’ouverture du score de Raphinha (36 e ) pour les Barcelonais. Pour lui répondre, Vinícius a pris le ballon sur le côté gauche, servi par Gonzalo García, et a commencé un sacré festival par une première poussée de balle le long de la touche. Il a ensuite temporisé pour attendre Jules Koundé, son adversaire direct. Alors que Pedri essayait aussi de lui chiper la balle, le Brésilien est rentré sur son pied droit en glissant la balle entre les jambes du Français, avant de conclure en force à ras de terre. Joan García n’a rien pu faire. Splendide.

👀 Le festival de Vinicius Jr pour égaliser face au Barça !#lequipeFOOT pic.twitter.com/VXsH4POgZI…

UL pour SOFOOT.com