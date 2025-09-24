Un ancien joueur de MLS détruit l’Inter Miami et Lionel Messi
Mateusz Klich tacle Lionel Messi, les deux pieds décollés.
Alors que tout semble se passer pour le mieux pour La Pulga à Miami (64 buts et 31 passes décisives en 74 apparitions), l’envers du décor serait moins réjouissant. Dans un entretien accordé à l’émission polonaise Foot Truck , relayé par Le Daily Mail , l’ancien milieu de terrain de Leeds Klich n’a pas été tendre avec le club de l’attaquant argentin.…
CDB pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
