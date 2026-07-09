 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un ancien international roumain est décédé
information fournie par So Foot 09/07/2026 à 17:53

Un ancien international roumain est décédé

Un ancien international roumain est décédé

La mairie d’Apold, commune roumaine, a annoncé mercredi soir la mort de Gabriel Mureșan . Maire de la commune et ancien international roumain, il est décédé à l’âge de 44 ans. Selon l’agence nationale de presse roumaine, Mureșan s’est noyé dans un lac à proximité d’Apold. Alors qu’il était parti nager en groupe, l’homme aurait disparu une heure avant que ses compagnons ne s’en rendent compte.

Une icône de Cluj

L’homme aux 7 sélections avec les Tricolori avait fait ses armes avec le CFR Cluj. Capitaine du club roumain, il avait remporté à trois reprises le championnat national et la Coupe de Roumaine. Mureșan a également participé à la Ligue des champions, toujours sous les couleurs des Ceferiștii.

ABS pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Mohamed Ouahbi très confiant avant France-Maroc
    Mohamed Ouahbi très confiant avant France-Maroc
    information fournie par So Foot 09.07.2026 21:34 

    La pression monte, mais pas pour le sélectionneur marocain. Interrogé à l’arrivée de ses joueurs au stade de Foxborough, Mohamed Ouahbi s’est montré très confiant avant de défier l’équipe de France en quarts de finale de la Coupe du monde. Embed x.com… TJ pour ... Lire la suite

  • Une chance de rejouer pour Eriksen à Wolfsburg ?
    Une chance de rejouer pour Eriksen à Wolfsburg ?
    information fournie par So Foot 09.07.2026 21:22 

    Le chemin sera (encore) long. Le Vfl Wolfsburg a communiqué ce jeudi sur la situation de Christian Eriksen, victime d’un deuxième malaise cardiaque au mois de juin lors d’un match amical entre le Danemark et l’Ukraine. Le meneur de jeu va suivre un protocole de ... Lire la suite

  • Avant France-Maroc, Kylian Mbappé bat encore un record en Coupe du monde
    Avant France-Maroc, Kylian Mbappé bat encore un record en Coupe du monde
    information fournie par So Foot 09.07.2026 21:15 

    L’été des records. Indispensable avec l’équipe de France depuis le début du Mondial, Kylian Mbappé ne cesse de battre des records individuels . Meilleur buteur de l’histoire des Bleus, à la course des meilleurs buteurs de la Coupe du monde devant Miroslav Klose ... Lire la suite

  • Rennes poursuit ses emplettes
    Rennes poursuit ses emplettes
    information fournie par So Foot 09.07.2026 20:56 

    À ne pas confondre avec Ryan Reynolds. Quelques jours après Elezier Mayenda, le Stade rennais frappe encore mais cette fois en défense. Les Bretons s’offrent le renfort de l’Américain Bryan Reynolds, qui évoluait depuis trois saisons au KVC Westerlo . Le latéral ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank