 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un ancien international indonésien viré de son club de D3 néerlandaise après un comportement jugé inadmissible
information fournie par So Foot 13/09/2026 à 18:59
Ajouter Boursorama à vos sources

Un ancien international indonésien viré de son club de D3 néerlandaise après un comportement jugé inadmissible

Un ancien international indonésien viré de son club de D3 néerlandaise après un comportement jugé inadmissible

Pan, dans les dents (littéralement) ! C’est une scène surréaliste qui s’est produite ce week-end dans le cadre du match de D3 néerlandaise entre IJsselmeervogels et GVVV. Alors que les visiteurs menaient 2-0 à la pause, une bagarre a éclaté dans le tunnel et l’entraîneur-adjoint du Gelders Veenendaalse Voetbal Vereniging Jhon van Beukering est accusé d’avoir frappé le joueur de Spakenburg Quierma Dumay et de lui avoir cassé trois dents. Dans la foulée, la direction du GVVV a annoncé l’avoir annoncé avec effet immédiat, en compagnie de son frère Dennis, lequel n’est autre que… l’entraîneur du club.

Embed t.co…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Elversberg manque de créer l'exploit face au Bayern
    Elversberg manque de créer l'exploit face au Bayern
    information fournie par So Foot 13.09.2026 20:17 

    Elversberg 1-2 Bayern Munich Buts : Krattenmacher (62 e ) pour la SVE // Karl (26 e ), Kane (72 e ) pour le Rekordmeister Maurice Krattenmacher, remember the name! En tout cas, l’intéressé se rappellera longtemps de son but face à son club formateur, dans un match ... Lire la suite

  • Erling Haaland retour le derby de Manchester et offre une courte victoire à City
    Erling Haaland retour le derby de Manchester et offre une courte victoire à City
    information fournie par So Foot 13.09.2026 19:27 

    Manchester United 0-1 Manchester City But : Erling Haaland (60 e ) pour les Skyblues Expulsion : Phil Foden (23 e ) pour les Skyblues … JD pour SOFOOT.com

  • Pas de vainqueur dans le Sang-et-Orico
    Pas de vainqueur dans le Sang-et-Orico
    information fournie par So Foot 13.09.2026 19:11 

    Le Mans 2-2 Lens Buts : Boulabaa (32 e ), Calodat (44 e ) pour les Sang et Or de la Sarthe // Sima (45 e +2), Ivanovic (51 e ) pour les Sang et Or du Nord Plus d’informations à venir… … JD pour SOFOOT.com

  • Des nouvelles de Mehdi Zeffane
    Des nouvelles de Mehdi Zeffane
    information fournie par So Foot 13.09.2026 18:16 

    Perdu de recherche. A 34 ans, Mehdi Zeffane en a encore sous la pédale. C’est en tout cas l’avis du GOAL FC qui a recruté l’ancien international algérien ce vendredi. Le pensionnaire de National 1 basé dans la commune rhodanienne de Champagne-au-Mont-d’Or et le ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank