Un ancien international indonésien viré de son club de D3 néerlandaise après un comportement jugé inadmissible

Pan, dans les dents (littéralement) ! C’est une scène surréaliste qui s’est produite ce week-end dans le cadre du match de D3 néerlandaise entre IJsselmeervogels et GVVV. Alors que les visiteurs menaient 2-0 à la pause, une bagarre a éclaté dans le tunnel et l’entraîneur-adjoint du Gelders Veenendaalse Voetbal Vereniging Jhon van Beukering est accusé d’avoir frappé le joueur de Spakenburg Quierma Dumay et de lui avoir cassé trois dents. Dans la foulée, la direction du GVVV a annoncé l’avoir annoncé avec effet immédiat, en compagnie de son frère Dennis, lequel n’est autre que… l’entraîneur du club.

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JD pour SOFOOT.com