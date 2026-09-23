« Je peux partir dès aujourd'hui » : Cristiano Ronaldo évoque la retraite internationale

Papy fait (encore) de la résistance. À 41 ans, Cristiano Ronaldo joue encore pour le Portugal, quand beaucoup d’autres ont annoncé leur retraite internationale. Mais pour CR7, ce n’est pas encore l’heure de dire stop.

« Je ne sais pas quand je mettrai un terme à ma carrière , a-t-il déclaré ce mercredi en conférence de presse. J’aimerais pouvoir répondre, mais je n’en sais rien. » Peut-être après avoir atteint l’un de ses derniers objectifs, les 1 000 buts : « J’ai déjà admis que je veux y arriver et que j’y arriverai. Je ne fais jamais rien par obsession, car quand c’est le cas, ça ne se passe jamais comme on le souhaite. […] Je veux vraiment battre ce record, oui. » …

LP pour SOFOOT.com