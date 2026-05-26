Un ancien international grec entre la vie et la mort après un accident de moto

L’ancien international grec Marios Oikonomou est actuellement entre la vie et la mort après un accident de moto ce week-end, impliquant un autre véhicule. La presse locale indique une collision avec une voiture à Ioannina, au nord-ouest du pays. Sport24 précise que l’homme de 23 ans a été pris en charge en soins intensifs à l’hôpital universitaire de la ville, puisqu’il souffre d’une grave blessure à la tête.

Des nouvelles peu rassurantes

L’ancien défenseur de Bologne, qui cumule 6 sélections avec la Grèce, a subi deux craniectomies selon News24/7 . Le directeur de l’hôpital a indiqué qu’Oikonomou « reste intubé en soins intensifs » et que « son état demeure critique » . Des nouvelles loin d’être rassurantes pour celui qui aura passé la majorité de sa carrière en Italie avant de rallier le Danemark pour disputer deux saisons avec Copenhague avant de finir sa carrière à Panetolikos en 2024.…

TC pour SOFOOT.com