Un ancien international du XV de France rejoint un club de Ligue 1

Un ancien international du XV de France rejoint un club de Ligue 1

Ca fait plaisir de revoir cette vieille branche d’Olivier. 89 sélections avec l’équipe de France, deux Grands Chelems remportés dans le tournoi des cinq Nations, deux autres dans celui des six, Olivier Magne n’a pas besoin de prouver grand chose en termes d’expérience internationale et de palmarès. Du moins, en rugby.

Ce mardi, l’ancien troisième ligne aile qui a fait les beaux jours de l’AS Montferrand au tournant du XXI e siècle s’est lancé un nouveau défi en devenant préparateur mental de l’Olympique lyonnais, où il interviendra ponctuellement . Son poste concernera « les aspects psychosociaux et l’optimisation de la performance collective et individuelle » , précise sur ses réseaux sociaux celui qui voit cette bascule comme « une opportunité et un défi exceptionnel. » …

JD pour SOFOOT.com