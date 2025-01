Un ancien espoir gallois est recherché activement par la police

Il est où Jeanne ?

Considéré à la fin des années 1990 et au début des années 2000 comme un des plus grands espoirs du football gallois, aujourd’hui considéré comme le plus grand fugitif du sud du pays de Galles. Leon Jeanne , ancien joueur de Cardiff City et QPR aujourd’hui âgé de 44 ans, est activement recherché par la police après avoir été « rappelé en prison ». Alors que sa carrière s’était déjà effondrée, écumant les ligues secondaires d’Angleterre et du pays de Galles, l’ex-attaquant s’est surtout illustré ces dernières années pour ses courses poursuites.…

HG pour SOFOOT.com