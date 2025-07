Détenu par Gérard Lopez, Boavista file directement en cinquième division portugaise

Gérard Lopez excelle dans la gestion d’un club de foot, épisode 977679.

L’actuel propriétaire des Girondins de Bordeaux, monument du foot français qui évolue actuellement en National 2, a une nouvelle fois coulé un club de l’élite d’un championnat majeur européen. Cette fois, il s’agit de Boavista, au Portugal. Après avoir terminé lanterne rouge de Liga, le média portugais O Jogo révèle ce samedi que Boavista n’a pas fourni les documents à temps pour évoluer en deuxième ou même en troisième division la saison prochaine et devrait même repartir à ce rythme en cinquième division. Pour que cette issue ne se produise pas, la direction du club peut effectuer un dernier recours en appel, sous trois jours et présenter les deux certificats manquants : l’un attestant d’une situation de cotisations régularisées et l’autre en lien avec la situation fiscale du Boavista FC. Le club portugais, qui a fait venir Layvin Kurzawa en février dernier pour se sauver, est criblé de dettes depuis plusieurs saisons au point même que l’électricité de son stade a même été coupé il y a quelques mois. En 2022, du côté de la Belgique, c’était le Royal Excel Mouscron qui avait fait les frais de la gestion Lopez et qui avait fait faillite.…

AC pour SOFOOT.com