Marquinhos : « On veut véritablement écrire l'histoire »

Marquinhos veut tout rafler.

Déjà vainqueur cette saison du Trophée des champions, de la Coupe de France, de la Ligue 1 et de la Ligue des champions, le PSG pourrait glaner une cinquième statuette annuelle ce dimanche en battant Chelsea à l’occasion de la finale du tout premier Mondial des Clubs de la FIFA. Présent en conférence de presse avant ce sommet face aux Blues d’Enzo Maresca, Marquinhos a expliqué aux journalistes assis devant lui que tout le groupe parisien avait conscience de l’importance de cette rencontre : « On sait qu’il s’agit d’une opportunité en or pour nous, c’est une compétition qui n’a lieu que tous les 4 ans, a déroulé le capitaine du PSG. Depuis le premier jour ici, le coach a dit que c’était une opportunité pour nous, dans 4 ans on ne sait pas où on sera, si on aura une autre opportunité d’y participer. On s’est amusé à jouer contre des équipes que l’on n’a pas l’habitude de rencontrer tout au long de la saison. Maintenant qu’on est arrivé jusque-là, cette finale a une valeur importante pour nous. Ce serait une saison parfaite et ce sera très dur à reproduire. Cela nous tient à coeur de remporter ce titre (…) Il reste encore deux jours de compétition, dont la finale que l’on veut gagner. On veut véritablement écrire l’histoire. On connaît le goût de la victoire et on veut continuer. » …

AC pour SOFOOT.com