Un ancien espoir français rebondit au FC Porto
Mais où est donc or ni Karamoh ?
Le FC Porto a officialisé ce jeudi l’arrivée d’un nouvel ailier, le Français Yann Karamoh . Libre depuis son départ du Torino cet été , l’ancien joueur de Caen et de Montpellier poursuit sa carrière au Portugal auprès de l’entraîneur Franseco Farioli, qu’il a côtoyé à Fatih Karagümrük en Turquie, lors de la saison 2021-2022.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
