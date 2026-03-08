Un ancien entraîneur de Ligue 1 débarque à l'Ajax

La solution à tous les problèmes ? Battue par Groningen ce samedi et en pleine crise, l’Ajax a démis Fred Grim de ses fonctions d’entraîneur principal. Nommé début novembre pour remplacer John Heitinga, ce dernier reprend son rôle au sein de l’académie du club. Il est remplacé par l’entraîneur de l’équipe réserve, un certain Óscar García . Passé par Saint-Étienne (en 2017) puis Reims (2021-2022), l’Espagnol avait été débarqué à Amsterdam le mois dernier après une expérience au Mexique.

