Un ancien entraîneur de Bundesliga devient manager chez McDonald’s
On reste dans la gestion d’hommes…
Dans les reconversions du football en 2025, un vainqueur a peut-être été trouvé le 31 décembre. Alexander Nouri, ancien joueur et surtout ancien entraîneur du Werder Brême et du Hertha Berlin en Bundesliga, a décidé de quitter le football pour devenir manager de deux restaurants McDonald’s. …
SF pour SOFOOT.com
