Un ancien entraîneur de Bundesliga devient manager chez McDonald’s
information fournie par So Foot 31/12/2025 à 17:37

On reste dans la gestion d’hommes…

Dans les reconversions du football en 2025, un vainqueur a peut-être été trouvé le 31 décembre. Alexander Nouri, ancien joueur et surtout ancien entraîneur du Werder Brême et du Hertha Berlin en Bundesliga, a décidé de quitter le football pour devenir manager de deux restaurants McDonald’s.

SF pour SOFOOT.com

Sport
