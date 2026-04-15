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Un ancien du PSG marque après 1 672 jours de disette
information fournie par So Foot 15/04/2026 à 12:40

Un ancien du PSG marque après 1 672 jours de disette

Un ancien du PSG marque après 1 672 jours de disette

Même Marco Verratti a connu les joies du but avant lui. Quelques heures après la qualification du Paris Saint-Germain en demi-finales de Ligue des champions, Ander Herrera a fait parlé de lui en Copa Libertadores . Le milieu de terrain espagnol a inscrit son premier but sous le maillot de Boca Juniors , ce mardi, à l’occasion de la deuxième des phases de poules contre le Sporting Club Barcelona (3-0). Arrivé à Buenos Aires en 2025, le joueur de 36 ans débloque son compteur grâce à une frappe lointaine , légèrement déviée par un joueur adverse.

Boca Juniors [3] - 0 Barcelona SC 90+4' - Ander Herrera - Copa Libertadores 2026 by u/Xehanz in soccer

La fin d’une longue disette

Ander Herrera met fin à une disette de 1 672 jours passés sans marquer le moindre but en match officiel . Sa dernière réalisation remontait au 15 septembre 2021 en C1 face au FC Bruges, à l’époque où il jouait encore à Paris. Par la suite, le milieu défensif est resté muet devant les buts lors des 61 matchs qu’il a joués à l’Athletic Club entre 2022 et 2025.…

CT pour SOFOOT.com

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