Un ancien du PSG est sur le point de résilier son contrat au Qatar

Tensions dans l’émirat. Selon le quotidien espagnol Marca , l’ancien gardien du PSG, Sergio Rico, prévoit de résilier son contrat avec le club de première division qatarienne d’Al-Gharafa, un peu plus d’un an après y avoir signé.

La raison : l’Espagnol n’a pas été inscrit par son club pour la Ligue des champions asiatique et attendrait toujours le versement de sommes importantes de salaires impayés.…

JE pour SOFOOT.com