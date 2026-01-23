 Aller au contenu principal
Un ancien du PSG est sur le point de résilier son contrat au Qatar
information fournie par So Foot 23/01/2026 à 20:45

Tensions dans l’émirat. Selon le quotidien espagnol Marca , l’ancien gardien du PSG, Sergio Rico, prévoit de résilier son contrat avec le club de première division qatarienne d’Al-Gharafa, un peu plus d’un an après y avoir signé.

La raison : l’Espagnol n’a pas été inscrit par son club pour la Ligue des champions asiatique et attendrait toujours le versement de sommes importantes de salaires impayés.…

JE pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
