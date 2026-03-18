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Inarrêtable, le Barça met Newcastle à genoux
information fournie par So Foot 18/03/2026 à 20:42

Inarrêtable, le Barça met Newcastle à genoux

Inarrêtable, le Barça met Newcastle à genoux

Au terme d'un match des plus offensifs, le Barça a finit par prendre la mesure d'une équipe de Newcastle débordée par la furia de la jeunesse catalane (7-2). Barcelone est en quarts, sans trop trembler finalement.

Barcelone 7-2 Newcastle

Buts : Raphinha (6 e et 72 e ), Bernal (18 e ), Yamal (45 e +7, SP), Fermin (51 e ) et Lewandowski (56 e et 61 e ) pour les Blaugrana // Elanga (15 e et 28 e ) pour les Magpies

Oubliez les tracas du match aller à St James’s Park, revoilà les frissons du Camp Nou ! Fortement secoués en Angleterre, le Barça s’est finalement aisément qualifié à domicile en éparpillant Newcastle au terme d’un récital offensif (7-2) .…

Par Julien Faure pour SOFOOT.com

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