Une marque de paris sportifs rembourse les parieurs de la finale de la CAN
Le tapis vert, le vrai. La victoire deux mois après du Maroc à la CAN change également la donne des paris sportifs. L’opérateur Betclic a décidé de valider a posteriori les paris donnant le Maroc vainqueur, même si le Sénégal s’était imposé sur le terrain le 18 janvier dernier. Les parieurs ayant misé sur le Sénégal conservent leurs gains .
Le Maroc vainqueur de la compétition remboursé
D’autres paris sont également remboursés par la firme : le Maroc vainqueur de la compétition (côté à 5), la victoire finale du Maroc après la finale (côté à 1,60). Le contexte rebondit, le porte-monnaie aussi. Celles et ceux qui avaient misé sur le 3-0 en score exact ou les trois buts d’écart, tel que la CAF a entériné le résultat, ne sont pas remboursés.…
UL pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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