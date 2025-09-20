Un ancien du Barça et du PSG pour remettre le Ballon d’or ?
Un spoiler qui ne spoile rien.
Qui remportera le prochain Ballon d’or ce lundi 22 octobre ? C’est la question que tout le monde se pose. Et il y aurait pu y avoir un début de réponse parmi l’information exclusive de la Cope qui annonce que c’est Ronaldinho qui remettra le trophée au futur lauréat.…
SO pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
