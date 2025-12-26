Un ancien de Manchester United assure « ne pas être fait pour être entraîneur »
Un choix silencieux.
À 44 ans, Park Ji-sung, ancienne légende de Manchester United et capitaine de la sélection sud-coréenne , explique pourquoi il n’aspire pas à devenir entraîneur . « Personnellement, je n’ai pas confiance en ma capacité à bien faire en tant que manager. Il y a des choses qu’il faut dire et qui peuvent blesser les joueurs, et je n’ai pas la confiance nécessaire pour exercer ce genre de rôle complexe » , confie-t-il dans des propos relayé par le Chosun.…
SF pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
