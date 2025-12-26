 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un ancien de Manchester United assure « ne pas être fait pour être entraîneur »
information fournie par So Foot 26/12/2025 à 14:11

Un ancien de Manchester United assure « ne pas être fait pour être entraîneur »

Un ancien de Manchester United assure « ne pas être fait pour être entraîneur »

Un choix silencieux.

À 44 ans, Park Ji-sung, ancienne légende de Manchester United et capitaine de la sélection sud-coréenne , explique pourquoi il n’aspire pas à devenir entraîneur . « Personnellement, je n’ai pas confiance en ma capacité à bien faire en tant que manager. Il y a des choses qu’il faut dire et qui peuvent blesser les joueurs, et je n’ai pas la confiance nécessaire pour exercer ce genre de rôle complexe » , confie-t-il dans des propos relayé par le Chosun.…

SF pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2025 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Jean-Louis Gasset est mort
    Jean-Louis Gasset est mort
    information fournie par So Foot 26.12.2025 14:19 

    Jean-Louis Gasset s’en est allé. Le football français est en deuil. Jean-Louis Gasset est décédé à l’âge de 72 ans, a annoncé le Montpellier HSC , qui perd « l’une de ses figures emblématiques » . Dans son communiqué, le club pailladin rappelle qu’il fut successivement ... Lire la suite

  • Jules Koundé et Kylian Mbappé parmi les footballeurs les plus sexy du monde
    Jules Koundé et Kylian Mbappé parmi les footballeurs les plus sexy du monde
    information fournie par So Foot 26.12.2025 14:12 

    Le monde de la recherche est en ébullition. Commandée par le très sérieux institut britannique Top Football Betting Sites , une étude a tenté d’évaluer les footballeurs non mariés les plus sexy du monde. Après des mois d’intense travail, les chercheurs livrent ... Lire la suite

  • Voile: la flotte de la Sydney-Hobart s'élance avec un hommage aux victimes de Bondi
    Voile: la flotte de la Sydney-Hobart s'élance avec un hommage aux victimes de Bondi
    information fournie par AFP Video 26.12.2025 13:40 

    La flotte de 128 voiliers participant à la traditionnelle course de fin d'année entre Sydney et Hobart s'est élancée vendredi, les marins éparpillant sur l'eau des pétales de rose en hommage aux victimes de la tuerie antisémite de Bondi.

  • Nouvelle vague d’arrestations dans le football turc
    Nouvelle vague d’arrestations dans le football turc
    information fournie par So Foot 26.12.2025 13:05 

    Pas de trêve de Noël pour les juges. Ce vendredi, le parquet d’Istanbul a annoncé une nouvelle vague d’interpellations dans le scandale des paris truqués qui secoue le pays depuis plusieurs mois. « Des mandats d’arrêt ont été émis contre 29 personnes, dont 14 footballeurs, ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank