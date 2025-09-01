 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Un ancien de Ligue 1 va lui aussi renforcer l'attaque de Newcastle
information fournie par So Foot 01/09/2025 à 16:26

Le bras de fer a tourné dans son sens.

Yoane Wissa jouera pour Newcastle , avec un contrat à la clé de quatre ans et d’un transfert de 63,5 millions d’euros. La fin d’un feuilleton plus qu’intense qui a vu l’attaquant congolais exprimer ses envies de départ à travers un communiqué publié en story Instagram. Une sortie qui a froissé son club de Brentford et qui a privé à l’attaquant formé à Lorient des premiers matchs de la saison. Ce lundi après-midi, le natif de Villeneuve-Saint-Georges est arrivé à Newcastle pour la traditionnelle visite médicale.

KM pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
