Un ancien de Ligue 1 rejoint Neymar à Santos
information fournie par So Foot 25/09/2025 à 17:01

Un ancien de Ligue 1 rejoint Neymar à Santos

Un ancien de Ligue 1 rejoint Neymar à Santos

Du soleil de Nice à celui du Brésil.

C’est officiel, l’attaquant algérien Billal Brahimi s’est engagé ce mercredi à Santos , au Brésil. Le nouveau coéquipier de Neymar, passé par le Stade de Reims et Angers, avait définitivement quitté l’OGC Nice début septembre après une année en prêt au Stade brestois et une autre à Saint-Trond en Belgique.…

KM pour SOFOOT.com

