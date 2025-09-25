Un ancien de Ligue 1 rejoint Neymar à Santos
Du soleil de Nice à celui du Brésil.
C’est officiel, l’attaquant algérien Billal Brahimi s’est engagé ce mercredi à Santos , au Brésil. Le nouveau coéquipier de Neymar, passé par le Stade de Reims et Angers, avait définitivement quitté l’OGC Nice début septembre après une année en prêt au Stade brestois et une autre à Saint-Trond en Belgique.…
KM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer