Un ancien de Ligue 1 placé en urgence psychiatrique

Selon La Provence , l’ancien défenseur guinéen Dianbobo Baldé a été interné et placé en psychiatrie ce jeudi à l’hôpital de la Timone, à Marseille. L’ex-joueur du Celtic, de Toulouse et de Valenciennes, aujourd’hui âgé de 49 ans, avait été aperçu à plusieurs reprises, devant l’école des Accates , dans le 11 e arrondissement, alors qu’il n’y a aucun enfant scolarisé là-bas.

Bobo Baldé se fait frappé par un parent d’élève

Dès mardi, son comportement et ses propos étranges où il évoquait une mystérieuse « mission » avant de mourir avaient inquiété des parents d’élèves. Interpellé une première fois après avoir été percuté par une voiture puis frappé par un parent, Baldé avait refusé de porter plainte malgré son passage au commissariat, où il aurait aussi tenu « des propos un peu incohérents, même au commissariat » , rapporte le quotidien.…

SF pour SOFOOT.com